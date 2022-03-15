Слідом за Абрамовичем: другий російський олігарх виставив на продаж футбольний клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Російський олігарх, який є власником мажоритарної частини акцій ФК "Вітесс" – Валерій Ойф, вирішив продати свою частку акцій клубу, передає УНН з посиланням на сайт клубу.
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"Мені дуже боляче прощатися з "Вітессом", але в нинішній ситуації приймаю це скрутне рішення на користь клубу, співробітників, уболівальників, спонсорів та інших зацікавлених сторін. У мене був особливий період, завжди відчував, що дуже пов'язаний із клубом і насолоджувався відмінними виступами", - розповів російський олігарх.
Деталі
58-річний бізнесмен знаходився у наглядовій раді клубу з 2016 року. У 2018 року став мажоритарним акціонером. Наразі "Вітесс" займає шостий рядок чемпіонату Нідерландів.
Що передувало цьому
Потрапив під додаткові санкції: продаж ФК "Челсі" Абрамовича заморозили.