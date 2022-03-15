Вслед за Абрамовичем: второй российский олигарх выставил на продажу футбольный клуб

Цитата

"Мне очень больно прощаться с "Витессом", но в нынешней ситуации принимаю это сложное решение в пользу клуба, сотрудников, болельщиков, спонсоров и других заинтересованных сторон. У меня был особенный период, всегда чувствовал, что очень связан с клубом и наслаждался отличными выступлениями", - рассказал российский олигарх.

Детали

58-летний бизнесмен находился в наблюдательном совете клуба с 2016 года. В 2018 году стал мажоритарным акционером. Сейчас "Витесс" занимает шестую строчку чемпионата Нидерландов.

Что предшествовало этому

Попал под дополнительные санкции: продажа ФК "Челси" Абрамовича заморозили.



