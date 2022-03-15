Вслед за Абрамовичем: второй российский олигарх выставил на продажу футбольный клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Российский олигарх, который является владельцем мажоритарной части акций ФК "Витесс" - Валерий Ойф, решил продать свою долю акций клуба, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.
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"Мне очень больно прощаться с "Витессом", но в нынешней ситуации принимаю это сложное решение в пользу клуба, сотрудников, болельщиков, спонсоров и других заинтересованных сторон. У меня был особенный период, всегда чувствовал, что очень связан с клубом и наслаждался отличными выступлениями", - рассказал российский олигарх.
Детали
58-летний бизнесмен находился в наблюдательном совете клуба с 2016 года. В 2018 году стал мажоритарным акционером. Сейчас "Витесс" занимает шестую строчку чемпионата Нидерландов.
Что предшествовало этому
Попал под дополнительные санкции: продажа ФК "Челси" Абрамовича заморозили.