Потрапив під додаткові санкції: продаж ФК "Челсі" Абрамовича заморозили
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Власник лондонського ФК "Челсі" Роман Абрамович потрапив під санкції уряду Великої Британії через нинішнє вторгнення Росії в Україну, що ставить під сумнів довгострокове майбутнє клубу. Про це повідомляє "The Athletic", передає УНН.
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Минулого тижня Абрамович підтвердив, що виставив "Челсі" на продаж , але заморожування активів і санкції проти нього зупинили цей процес згідно з умовами "спеціальної ліцензії", наданої клубу.
Секретарка з питань культури Великої Британії Надін Дорріс заявила, що клуб отримає спеціальну ліцензію, яка дозволить команді грати свої матчі, а персоналу - отримувати зарплату. Дорріс також запевнила, що уряд країни працюватиме над тим, щоб забезпечити існування "Челсі" навіть попри санкції, оскільки футбольні клуби є культурним надбанням.
Сказано також, що продаж клубу тепер може прогресувати лише в тому випадку, якщо Абрамович зможе довести уряду Великої Британії, що він не отримає особистої вигоди від угоди.
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