Попал под дополнительные санкции: продажу ФК "Челси" Абрамовича заморозили

Детали

На прошлой неделе Абрамович подтвердил, что выставил "Челси" на продажу, но замораживание активов и санкции против него остановили этот процесс согласно условиям "специальной лицензии, предоставленной клубу.

Секретарь по вопросам культуры Великобритании Надин Доррис заявила, что клуб получит специальную лицензию, которая позволит команде играть свои матчи, а персоналу - получать зарплату. Доррис также заверила, что правительство страны будет работать над тем, чтобы обеспечить существование "Челси" даже несмотря на санкции, поскольку футбольные клубы являются культурным достоянием.

Сказано также, что продажа клуба теперь может прогрессировать только в том случае, если Абрамович сможет доказать правительству Великобритании, что он не получит личной выгоды от сделки.

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