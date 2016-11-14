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Слідчі знайшли пістолет, з якого ймовірно вбили жителя Кривого Озера

Слідчі знайшли пістолет, з якого ймовірно вбили жителя Кривого Озера

Київ • УНН

 • 11196 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Слідчі прокуратури знайшли фрагмент пістолета, з якого ймовірно вбили жителя смт Криве Озеро Олександра Цукермана. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Миколаївської області.

“У п’ятницю, 11 листопада, близько 23.00 год., в річці Кодима, розташованій в районі 297 км автодороги „Одеса-Київ“, знайдено фрагмент пістолета — ручка зі стволом, з якого у серпні 2016 року ймовірно вбито 32-річного жителя смт Криве Озеро”, — повідомили у прокуратурі.

Так, у ході досудового розслідування правоохоронці отримали інформацію про місце знаходження пістолета. У подальшому отримана інформація підтвердилась у ході досудового розслідування під час проведення огляду вказаного місця.

Вказаний фрагмент пістолета вилучено та направлено для проведення судово-балістичної експертизи до експертної установи.

Нагадаємо, у ніч на 24 серпня в Кривоозерському районі Миколаївської області під час затримання поліцейськими помер 32-річний Олександр Цукерман.

Прокуратура Миколаївської області у зв’язку з загибеллю жителя Кривого Озера відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст.365 (перевищення службових повноважень, які спричинили тяжкі наслідки) та ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ стосовно трьох співробітників Кривозерського райуправління поліції ГУ НП Миколаївської області.

25 серпня Центральний райсуд Миколаєва взяв під варту трьох підозрюваних у загибелі О.Цукермана поліцейських.

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