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15 марта, 19:03 • 110642 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153629 просмотра

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15 марта, 13:08 • 122719 просмотра

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15 марта, 12:52 • 108327 просмотра

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Следователи нашли пистолет, из которого предположительно убили жителя Кривого Озера

Следователи нашли пистолет, из которого предположительно убили жителя Кривого Озера

Киев • УНН

 • 11196 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Следователи прокуратуры нашли фрагмент пистолета, из которого вероятно убили жителя пгт Кривое Озеро Александра Цукермана. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

"В пятницу, 11 ноября, около 23.00., в реке Кодыма, расположенной в районе 297 км автодороги" Одесса-Киев ", найден фрагмент пистолета - ручка со стволом, из которого в августе 2016 года вероятно был убит  32-летний житель пгт Кривое Озеро ", - сообщили в прокуратуре.

Так, в ходе досудебного расследования правоохранители получили информацию о месте нахождения пистолета. В дальнейшем полученная информация подтвердилась в ходе досудебного расследования во время осмотра указанного места.

Указанный фрагмент пистолета изъято и направлено для проведения судебно-баллистической экспертизы в экспертное учреждение.

Напомним, в ночь на 24 августа в Кривоозерском районе Николаевской области во время задержания полицейскими умер 32-летний Александр Цукерман.

Прокуратура Николаевской области в связи с гибелью жителя Кривого Озера открыла уголовное производство по ч.3 ст.365 (превышение служебных полномочий, повлекших тяжкие последствия) и ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК в отношении трех сотрудников Кривозерського райуправления полиции ГУ НП Николаевской области.

25 августа Центральный райсуд Николаева взял под стражу трех подозреваемых в гибели А.Цукермана полицейских.

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