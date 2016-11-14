Следователи нашли пистолет, из которого предположительно убили жителя Кривого Озера
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Следователи прокуратуры нашли фрагмент пистолета, из которого вероятно убили жителя пгт Кривое Озеро Александра Цукермана. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
"В пятницу, 11 ноября, около 23.00., в реке Кодыма, расположенной в районе 297 км автодороги" Одесса-Киев ", найден фрагмент пистолета - ручка со стволом, из которого в августе 2016 года вероятно был убит 32-летний житель пгт Кривое Озеро ", - сообщили в прокуратуре.
Так, в ходе досудебного расследования правоохранители получили информацию о месте нахождения пистолета. В дальнейшем полученная информация подтвердилась в ходе досудебного расследования во время осмотра указанного места.
Указанный фрагмент пистолета изъято и направлено для проведения судебно-баллистической экспертизы в экспертное учреждение.
Напомним, в ночь на 24 августа в Кривоозерском районе Николаевской области во время задержания полицейскими умер 32-летний Александр Цукерман.
Прокуратура Николаевской области в связи с гибелью жителя Кривого Озера открыла уголовное производство по ч.3 ст.365 (превышение служебных полномочий, повлекших тяжкие последствия) и ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК в отношении трех сотрудников Кривозерського райуправления полиции ГУ НП Николаевской области.
25 августа Центральный райсуд Николаева взял под стражу трех подозреваемых в гибели А.Цукермана полицейских.