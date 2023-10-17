Слідчі завершили ідентифікацію тіл загиблих у селі Гроза
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Харківські слідчі завершили ідентифікацію 59 загиблих у селі Гроза і продовжують видавати тіла родичам і знайомим. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України, пише УНН.
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«Сьогодні слідчі працюють у морзі, де відбувається видача тіл та їх фрагментів, які на початковому етапі розслідування не були ідентифіковані. На теперішній час вони ідентифіковані і ми можемо передати їх родичам для того, щоб вони змогли провести своїх близьких в останню путь», – повідомив заступник начальника відділу розслідування злочинів учинених в умовах збройного конфлікту Олександр Кобилєв.
Зазначається, що 5 постраждалих з пораненнями знаходяться в лікарні. Їх стан стабільний.
Нагадаємо
5 жовтня вдень росіяни вдарили по магазину та кафе в селі Гроза Куп'янського району. У кафе на поминки по загиблому односельцю зібралися до 60 місцевих жителів. Дорослі та малі, жінки й чоловіки. Близько 13:30 в заклад прилетіла російська ракета. Будівля обвалилася. Люди опинилися під завалами.