Следователи завершили идентификацию тел погибших в селе Гроза

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«Сегодня следователи работают в морге, где происходит выдача тел и их фрагментов, которые на начальном этапе расследования не были идентифицированы. В настоящее время они идентифицированы и мы можем передать их родственникам для того, чтобы они смогли провести своих близких в последний путь», – сообщил заместитель начальника отдела расследования преступлений совершенных в условиях вооруженного конфликта Александр Кобылев.

Отмечается, что 5 пострадавших с ранениями находятся в больнице. Их состояние стабильное.

Напомним

5 октября днем россияне ударили по магазину и кафе в селе Гроза Купянского района. В кафе на поминки по погибшему односельчанину собрались до 60 местных жителей. Взрослые и маленькие, женщины и мужчины. Около 13:30 в заведение прилетела российская ракета. Здание обрушилось. Люди оказались под завалами.