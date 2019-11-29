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Скільки заробляють на споживачах алкогольні гіганти - статистика

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. У 2018 році в Україні роздрібні продажі алкогольних напоїв склали 29,8 млрд грн. Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає УНН.

Зокрема, продажу горілки і лікеро-горілчаних виробів склали 14,6 млрд грн, вин та ігристих вин (шампанське, — ред.) було продано на 10,4 млрд грн, коньяку — на 4,6 млрд грн.

При цьому, показники 2017 нижче, склали вони — 24,4 млрд. грн.

І це незважаючи на тінізацію ринку алкогольної продукції, про яку говорять експерти і на яку весь час скаржаться легальні виробники.

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Згідно даним ЗМІ, лідерами вітчизняного алкогольного ринку є три компанії: “Баядера Груп” з часткою 33%, Global Spirits — 26,5% і Nemiroff — 20,5%.

Аналізуючи дані Держстатистики і частки ринку компаній-гігантів, виходить, що в 2018 році “Баядера Груп” продала алкогольних напоїв пошти на 9,8 млрд грн, Global Spirits — на суму близько 8 млрд грн, Nemiroff — близько 6 млрд грн, приблизно порахував економіст Андрій Новак.

Решта 6 млрд грн імовірно розділили межу собою середні і дрібні гравці ринку, з часткою від 5% до 1%.

За словами Новака, виробники алкогольних напоїв повинні публікувати дані про свої річні продажі і доходи на офіційних джерелах.

“Дотримання даної практики свідчить про відкритість і чесність компаній перед своїми споживачами, клієнтами”, — сказав економіст.

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Як писав УНН, в Україні гряде масштабна спиртова реформа, внаслідок якої приватні компанії можуть отримати право на виробництво спирту. Сьогодні цим займається виключно держава в особі ДП “Укрспирт”.

Таку поспішну і непродуману лібералізацію (передбачена законопроектом ОП № 2300) вже розкритикували ряд політиків і експертів. Деякі називають алкогольні компанії-монополісти кінцевими бенефіціарами задуманої “спиртової реформи”.

Самі алкогольні виробники публічно ініціативу влади щодо демонополізації “Укрспирту” поки не коментують.

Уточнимо, що “спиртової” проект ЗУ (№ 2300) передбачає також приватизацію “Укрспирту”, хоча і не містить в собі жодного економічного розрахунку цього процесу.

Українські Національні Новини

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