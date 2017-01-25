Схованку зі зброєю виявили на Донеччині

Схованка була облаштована на території колишнього склокомбінату. Оперативники СБУ вилучили зі схрону шість гранатометів РПГ-22, три гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами, понад двісті п’ятдесят набоїв різного калібру.

Тривають оперативні дії для встановлення організаторів сховища та походження зброї та боєприпасів.



