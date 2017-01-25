Тайник с оружием обнаружили в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с оружием и боеприпасами в городе Бахмут Донецкой области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Тайник был обустроен на территории бывшего стекольного комбината. Оперативники СБУ изъяли из тайника шесть гранатометов РПГ-22, три гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, более 250 патронов различного калибра.
Продолжаются оперативные действия для установления организаторов хранилища и происхождения оружия и боеприпасов.