Тайник с оружием обнаружили в Донецкой области

Тайник был обустроен на территории бывшего стекольного комбината. Оперативники СБУ изъяли из тайника шесть гранатометов РПГ-22, три гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, более 250 патронов различного калибра.

Продолжаются оперативные действия для установления организаторов хранилища и происхождения оружия и боеприпасов.



