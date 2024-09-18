Схема на ОПЗ: суд дозволив заочне розслідування щодо екснардепа Грановського

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду надала дозвіл на здійснення спецрозслідування стосовно колишнього нардепа, якого слідство вважає організатором злочинної схеми на АТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) на 93,3 млн грн, повідомили у САП у середу, пише УНН.

Деталі

"18 вересня 2024 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та надала дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно народного депутата України VIII скликання, якого слідство вважає організатором злочинної схеми, реалізація якої під час продажу мінеральних добрив завдала збитків АТ "Одеський припортовий завод" (99,57% належать державі) у сумі 93,3 млн грн", - повідомили у САП.

"Апеляційну скаргу прокурора колегія суддів задовольнила, ухвалу слідчої судді ВАКС від 23.02.2024 скасувала та постановила нову ухвалу, якою клопотання детектива НАБУ про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні відносно народного депутата України VIII скликання задовольнила", - повідомили у ВАКС, вказавши, що йдеться про справу №991/7255/23.

Згідно з інформацією з сайту ВАКС, у справі №991/7255/23 підозрюваний - Олександр Грановський.

"Це рішення дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті", - наголосили у САП.

Суть справи

Як повідомили у САП, у межах досудового розслідування встановлено, що в березні-грудні 2015 року нардеп спільно з довіреною особою організував схему, відповідно до якої "Одеський припортовий завод" продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами нижчими від ринкових. Згідно з оформленими угодами, приватна компанія нібито перепродувала за ринковими цінами продукцію підприємства іноземним компаніям із реального сектору економіки, хоча у дійсності постачання продукції здійснював безпосередньо "Одеський припортовий завод", зазначили у САП. "Як наслідок "ОПЗ" недоотримав прибутків на суму близько 93,3 млн грн", - повідомили у САП.

Серед підозрюваних: заступник директора та начальник відділу припортового заводу, власник компанії-нерезидента – учасниці корупційної схеми, довірена особа народного депутата (ч. 5 ст. 27 ч.2. ст.28 ч. 2 ст. 364 КК України), а також організатор цієї схеми – народний депутат (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України) (посади вказані на момент вчинення злочину).

Як зазначили у САП, слідчими суддями вже надано дозволи на здійснення спеціального досудового розслідування щодо 2 підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, які також оголошені у розшук.

Нагадаємо

21 жовтня 2022 року НАБУ і САП повідомили колишньому нардепу Олександру Грановському про підозру у справі ОПЗ. Його оголосили у розшук. 7 грудня того ж року ВАКС заочно взяв Грановського під варту.