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Схема на ОПЗ: суд разрешил заочное расследование в отношении экс-нардепа Грановского

Схема на ОПЗ: суд разрешил заочное расследование в отношении экс-нардепа Грановского

Киев  •  УНН

18 сентября 2024, 13:28  •  5880 просмотра

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Апелляционная палата ВАКС разрешила спецрасследование в отношении бывшего нардепа по делу ОПЗ. Его подозревают в организации схемы, которая нанесла ущерб заводу на 93,3 млн грн.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда предоставила разрешение на осуществление спецрасследования в отношении бывшего нардепа, которого следствие считает организатором преступной схемы на АО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) на 93,3 млн грн, сообщили в САП в среду, пишет УНН.

Детали

"18 сентября 2024 года Апелляционная палата ВАКС поддержала позицию прокурора САП и предоставила разрешение на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении народного депутата Украины VIII созыва, которого следствие считает организатором преступной схемы, реализация которой при продаже минеральных удобрений нанесла ущерб АО "Одесский припортовый завод" (99,57% принадлежат государству) в сумме 93,3 млн грн", - сообщили в САП.

"Апелляционную жалобу прокурора коллегия судей удовлетворила, постановление следственного судьи ВАКС от 23.02.2024 отменила и постановила новое решение, которым ходатайство детектива НАБУ об осуществлении специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении народного депутата Украины VIII созыва удовлетворила", - сообщили в ВАКС, указав, что речь идет о деле №991/7255/23.

Согласно информации с сайта ВАКС, в деле №991/7255/23 подозреваемый - Александр Грановский.

"Это решение позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемого и направить дело в ВАКС для рассмотрения по существу", - отметили в САП.

Суть дела

Как сообщили в САП, в рамках досудебного расследования установлено, что в марте-декабре 2015 года нардеп совместно с доверенным лицом организовал схему, согласно которой "Одесский припортовый завод" продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных. Согласно оформленным соглашениям, частная компания якобы перепродавала по рыночным ценам продукцию предприятия иностранным компаниям из реального сектора экономики, хотя в действительности поставки продукции осуществлял непосредственно "Одесский припортовый завод", отметили в САП. "Как следствие "ОПЗ" недополучил прибыли на сумму около 93,3 млн грн", - сообщили в САП.

Среди подозреваемых: заместитель директора и начальник отдела припортового завода, владелец компании-нерезидента - участницы коррупционной схемы, доверенное лицо народного депутата (ч. 5 ст. 27 ч.2. ст.28 ч. 2 ст. 364 УК Украины), а также организатор этой схемы - народный депутат (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины) (должности указаны на момент совершения преступления).

Как отметили в САП, следственными судьями уже предоставлены разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении 2 подозреваемых в этом уголовном производстве, которые также объявлены в розыск.

Напомним

21 октября 2022 года НАБУ и САП сообщили бывшему нардепу Александру Грановскому о подозрении по делу ОПЗ. Его объявили в розыск. 7 декабря того же года ВАКС заочно взял Грановского под стражу.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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