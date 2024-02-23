Суд відмовив у здійсненні спеціального досудового розслідування стосовно екснардепа Грановського. САП оскаржить рішення
Київ • УНН
Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання про проведення спеціального досудового розслідування щодо екс-нардепа Олександра Грановського, якого звинувачують в організації корупційної схеми, що завдала збитків Одеському припортовому заводу на 93,3 млн гривень.
Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання щодо здійснення спеціального досудового розслідування стосовно екснардепа Олександра Грановського, якого вважають організатором корупційної схеми завдання 93,3 млн грн шкоди АТ "Одеський припортовий завод. Про це повідомляє САП, передає УНН.
"23 лютого 2024 року слідчий суддя ВАКС відмовила у задоволенні клопотання детективів НАБУ, погодженого прокурором САП, щодо здійснення спеціального досудового розслідування стосовно народного депутата України VIII скликання, якого слідство вважає організатором злочинної схеми, реалізація якої під час продажу мінеральних добрив завдала збитків АТ "Одеський припортовий завод"(99,57 % належать державі) у сумі 93,3 млн гривень", - йдеться в повідомленні.
У САП не називають прізвища депутата, але згідно з матеріалами справи відомо, що мова йде про Олександра Грановського.
Також в прокуратурі розповіли, що клопотання розглядалось ВАКС з серпня минулого року, але відповідно до ч. 1 ст. 297-3 КПК України клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування розглядається слідчим суддею не пізніше десяти днів з дня його надходження до суду за участі особи, яка подала клопотання, та захисника.
"САП не погоджується з указаним рішенням суду та оскаржить його в апеляційному порядку", - додали в прокуратурі.
Нагадаємо
Колишньому народному депутату України Олександру Грановському, якого вважають організатором корупційної схеми завдання 93,3 млн грн шкоди АТ "Одеський припортовий завод", повідомили про підозру.