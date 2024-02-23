Суд отказал в осуществлении специального досудебного расследования в отношении экс-нардепа Грановского. САП обжалует решение

Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении ходатайства об осуществлении специального досудебного расследования в отношении экс-нардепа Александра Грановского, которого считают организатором коррупционной схемы нанесения 93,3 млн грн ущерба АО "Одесский припортовый завод. Об этом сообщает САП, передает УНН.

"23 февраля 2024 года следственный судья ВАКС отказала в удовлетворении ходатайства детективов НАБУ, согласованного прокурором САП, по осуществлению специального досудебного расследования в отношении народного депутата Украины VIII созыва, которого следствие считает организатором преступной схемы, реализация которой при продаже минеральных удобрений нанесла ущерб АО "Одесский припортовый завод" (99,57 % принадлежат государству) в сумме 93,3 млн гривен", - говорится в сообщении.

В САП не называют фамилии депутата, но согласно материалам дела известно, что речь идет об Александре Грановском.

Также в прокуратуре рассказали, что ходатайство рассматривалось ВАКС с августа прошлого года, но согласно ч. 1 ст. 297-3 УПК Украины ходатайство об осуществлении специального досудебного расследования рассматривается следственным судьей не позднее десяти дней со дня его поступления в суд с участием лица, подавшего ходатайство, и защитника.

"САП не согласна с указанным решением суда и обжалует его в апелляционном порядке", - добавили в прокуратуре.

Напомним

Бывшему народному депутату Украины Александру Грановскому, которого считают организатором коррупционной схемы нанесения 93,3 млн грн ущерба АО "Одесский припортовый завод", сообщили о подозрении.