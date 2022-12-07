Організація корупційної схеми на ОПЗ: суд заочно заарештував екснардепа Грановського

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"7 грудня 2022 року за клопотанням детектива НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою організатору злочинної схеми, реалізація якої під час продажу мінеральних добрив завдала збитків АТ "Одеський припортовий завод" (99,57 % належать державі) у сумі 93,3 млн гривень, а саме народному депутату України VIII скликання", - ідеться у повідомленні.

Як зазначили, після затримання обвинуваченого, який перебуває у міжнародному розшуку, та не пізніше ніж через 48 годин з часу доправлення в суд, вирішать питання про застосування запобіжного заходу.

У межах досудового розслідування встановлено, що в березні - грудні 2015 року народний депутат спільно з довіреною особою організував схему, відповідно до якої Одеський припортовий завод продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами нижчими від ринкових. Згідно з оформленими угодами, приватна компанія нібито перепродавала за ринковими цінами продукцію підприємства іноземним компаніям із реального сектору економіки, хоча насправді постачання продукції здійснював безпосередньо Одеський припортовий завод. Як наслідок, ОПЗ недоотримав прибутків на суму приблизно 93,3 млн гривень.

"Серед підозрюваних: заступник директора та начальник відділу припортового заводу, власник компанії-нерезидента-учасниці корупційної схеми, довірена особа народного депутата (ч. 5 ст. 27 ч.2. ст.28 ч. 2 ст. 364 КК України), а також організатор цієї схеми - народний депутат (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України). Посади вказані на момент вчинення злочину", - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

21 жовтня 2022 року НАБУ і САП повідомили Олександру Грановському про підозру. Згодом його оголосили у розшук.