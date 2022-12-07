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Организация коррупционной схемы на ОПЗ: суд заочно арестовал экс-нардепа Грановского

Организация коррупционной схемы на ОПЗ: суд заочно арестовал экс-нардепа Грановского

Киев • УНН

 • 613428 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд заочно взял под стражу бывшего нардепа Александра Грановского, которого подозревают в организации коррупционной схемы по нанесению 93,3 млн грн убытков Одесскому припортовому заводу. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает УНН.

Детали

"7 декабря 2022 года по ходатайству детектива НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей организатору преступной схемы, реализация которой при продаже минеральных удобрений нанесла ущерб АО "Одесский припортовый завод" (99, 57% принадлежат государству) в сумме 93,3 млн гривен, а именно народному депутату Украины VIII созыва", - говорится в сообщении.

Как отметили, после задержания обвиняемого, находящегося в международном розыске, и не позднее чем через 48 часов с момента доставки в суд, решат вопрос о применении меры пресечения.

В рамках досудебного расследования установлено, что в марте - декабре 2015 года народный депутат совместно с доверенным лицом организовал схему, согласно которой Одесский припортовый завод продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных. Согласно оформленным соглашениям, частная компания якобы перепродавала по рыночным ценам продукцию предприятия иностранным компаниям из реального сектора экономики, хотя на самом деле поставки продукции осуществлял непосредственно Одесский припортовый завод. Как следствие, ОПЗ недополучил доходы на сумму примерно 93,3 млн гривен.

"Среди подозреваемых: заместитель директора и начальник отдела припортового завода, владелец компании-нерезидента-участника коррупционной схемы, доверенное лицо народного депутата (ч. 5 ст. 27 ч.2. ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины), а также организатор этой схемы - народный депутат (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины). Должности указаны на момент совершения преступления", - говорится в сообщении.

Напомним

21 октября 2022 года НАБУ и САП сообщили Александру Грановскому о подозрении. Позже его объявили в розыск.

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