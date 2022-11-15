Організація корупційної схеми на ОПЗ: екснардепа Грановського оголосили у розшук

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"НАБУ розшукує колишнього народного депутата України (Олександра Грановського – ред.), якого вважають організатором корупційної схеми завдання 93,3 млн грн шкоди АТ "Одеський припортовий завод" (99,57% належать державі)", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

21 жовтня 2022 року НАБУ і САП повідомили про підозру Олександру Грановському.

Слідство встановило, що народний депутат України VIII скликання організував схему, за якою Одеський припортовий завод продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових. Надалі ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям реального сектору економіки за конкурентними цінами. Однак фізично постачання забезпечував цим компаніям ОПЗ.

Схема діяла впродовж березня-грудня 2015 року, через неї ОПЗ недоотримав дохід у близько 93,3 млн грн.