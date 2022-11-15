Организация коррупционной схемы на ОПЗ: экс-нардепа Грановского объявили в розыск

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"НАБУ разыскивает бывшего народного депутата Украины (Александра Грановского – ред.), которого считают организатором коррупционной схемы нанесения 93,3 млн грн ущерба АО "Одесский припортовый завод" (99,57% принадлежат государству)", – говорится в сообщении.

Напомним

21 октября 2022 года НАБУ и САП сообщили о подозрении Александру Грановскому.

Следствие установило, что народный депутат Украины VIII созыва организовал схему, по которой Одесский припортовый завод продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных. В дальнейшем эта компания перепродавала товар иностранным компаниям реального сектора экономики по конкурентным ценам. Однако физические поставки обеспечивал этим компаниям ОПЗ.

Схема действовала в течение марта-декабря 2015 года, из-за нее ОПЗ недополучил доход около 93,3 млн грн.