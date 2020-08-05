Скасування паломництва хасидів: в Умані розповіли, як компенсуватимуть втрати бюджету

“За 2019 рік до міського бюджету надійшло 2,4 млн грн туристичного збору, з них надходження, пов’язані із паломництвом під час святкування Рош ха-Шани, становили 1,7 млн грн. Частка надходжень туристичного збору у власних надходженнях загального фонду міського бюджету на 2019 рік становила 0,6%. З них частка надходжень, пов’язаних із паломництвом під час святкування Рош ха-Шани - 0,4%. Компенсація втрат надходжень до міського бюджету від паломництва прогнозується за рахунок очікуваного перевиконання річного плану надходжень від акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів”, - йдеться у відповіді на запит.

Зазначається, що основними джерелами наповнення міського бюджету є податок на доходи фізичних осіб, з часткою у власних надходженнях міського бюджету за підсумками першого півріччя 2020 року - 58%, ще 16,1% становить єдиний податок, 9,8% акцизний податок з роздрібного продажу підакцизних товарів, 7,3% - акцизний податок на пальне та 6,4% - плата за землю.

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“Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” визначено засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Питання скасування релігійних свят не входить до компетенції органів місцевого самоврядування. Тому жодних рішень щодо скасування святкування юдейського Нового року - Рош ха-Шани у 2020 році у зв’язку з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19 Уманською міською радою та її виконавчими органами не приймалося”, - йдеться у відповіді на запит.

Зазначається, що 9 липня 2020 року у приміщенні МЗС України відбулась міжвідомча нарада за участі представників центральних органів виконавчої влади України та органів місцевого самоврядування для обговорення можливості організації цього року паломництва хасидів до міста Умані на святкування Рош ха-Шани з урахуванням пандемії COVID-19 .

“Учасники наради дійшли спільної думки, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до міста Умані для проведення святкування у традиційному форматі є неможливим, враховуючи такі фактори: нинішню епідеміологічну ситуацію у державі Ізраїль (належить до списку країн з “червоної зони” через показник захворювання на COVID-19); заборону проведення масових заходів в Україні, навантаження на українські медичні заклади; необхідність створення значної кількості місць для обсервації та забезпечення безпеки життя та здоров’я як громадян України, так і іноземних громадян; складнощі з контролем правоохоронними органами за дотриманням паломниками режиму самоізоляції”, - вказано у відповіді на запит.

Повідомляється, що зараз Державна комісія з ТЕБ та НС розглядає питання щодо посилення обмежень на проведення релігійних заходів та заборон на в’їзд іноземців в Україну.

Нагадаємо, уманська влада вказала на неможливість традиційного паломництва хасидів цього року.