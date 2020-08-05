Отмена паломничества хасидов: в Умани рассказали, как будут компенсировать потери бюджета
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Уманском городском совете планируют компенсировать потери городского бюджета, возникшие из-за отмены празднования Рош ха-Шана и паломничества хасидов, с помощью поступлений от налога от продажи подакцизных товаров. Об этом в ответе на информационный запрос УНН сообщили в Уманском городском совете.
"За 2019 год в городской бюджет поступило 2,4 млн грн туристического сбора, из них поступления, связанные с паломничеством во время празднования Рош ха-Шана, составляли 1,7 млн грн. Доля поступлений туристического сбора в собственных поступлениях общего фонда городского бюджета на 2019 составила 0,6%. Из них доля поступлений, связанных с паломничеством во время празднования Рош ха-Шана - 0,4%. Компенсация потерь в городской бюджет от паломничества прогнозируется за счет ожидаемого перевыполнения годового плана поступлений от акцизного налога по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров", - говорится в ответе на запрос.
Отмечается, что основными источниками наполнения городского бюджета является налог на доходы физических лиц с долей в собственных поступлениях городского бюджета по итогам первого полугодия 2020 - 58%, еще 16,1% составляет единый налог, 9,8% акцизный налог с розничных продаж подакцизных товаров, 7,3% - акцизный налог на топливо и 6,4% - плата за землю.
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"Законом Украины "О местном самоуправлении в Украине" определены принципы организации и деятельности, правового статуса и ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления. Вопрос отмены религиозных праздников не входит в компетенцию органов местного самоуправления. Поэтому никаких решений об отмене празднования иудейского Нового года - Рош ха-Шана в 2020 году в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19 Уманским городским советом и его исполнительными органами не принималось", - говорится в ответе на запрос.
Отмечается, что 9 июля 2020 года в помещении МИД Украины состоялось межведомственное совещание с участием представителей центральных органов исполнительной власти Украины и органов местного самоуправления для обсуждения возможности организации в этом году паломничества хасидов в город Умань на празднование Рош ха-Шана с учетом пандемии COVID-19.
"Участники совещания пришли к общему мнению, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в город Умань для проведения празднования в традиционном формате невозможно, учитывая следующие факторы: нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в государстве Израиль (входит в список стран с "красной зоны" из-за показателя заболевания COVID-19); запрет проведения массовых мероприятий в Украине, нагрузка на украинские медицинские учреждения; необходимость создания значительного количества мест для обсервации и обеспечения безопасности жизни и здоровья как граждан Украины, так и иностранных граждан; сложности с контролем правоохранительными органами за соблюдением паломниками режима самоизоляции", - указано в ответе на запрос.
Сообщается, что сейчас Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС рассматривает вопрос об усилении ограничений на проведение религиозных мероприятий и запретов на въезд иностранцев в Украину.
Напомним, уманская власть указала на невозможность традиционного паломничества хасидов в этом году.