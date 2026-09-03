Скасуваня мита й ПДВ на квадроцикли та комплектуючих до БПЛА - законопроєкти прийняті в цілому
Київ • УНН
Парламент прийняв в цілому законопроєкти про звільнення від ПДВ, акцизу й мита товарів для фронту. Пільги діятимуть під час воєнного стану.
Верховна Рада України скасувала мито й податок на додану вартість на квадроцикли для фронту та комплектуючі до БПЛА. Два законопроєкти - №15463-1 та №15464-1 - були прийняті в цілому, повідомляє УНН з посиланням на засідання парламенту 3 вересня.
Деталі
Закон №15463-1 передбачає звільнення імпорту квадроциклів і мотовсюдиходів, призначених для Сил безпеки та оборони на період дії воєнного стану від ПДВ та акцизного податку.
Також від ПДВ звільняються комплектуючі для виробництва військових безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби та розвідки, оптико-електронних систем і приладів, зброї та боєприпасів.
Водночас закон №15464-1 передбачає скасування ввізного мита для відповідних категорій товарів. Йдеться про продукцію та комплектуючі для виробництва військових безпілотників, засобів РЕБ і розвідки, оптико-електронних систем та приладів.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який звільняє від податку на додану вартість операції з постачання наземних роботизованих комплексів для потреб Сил оборони.