Отмена пошлины и НДС на квадроциклы и комплектующие для БПЛА — законопроекты приняты в целом
Киев • УНН
Парламент принял в целом законопроекты об освобождении от НДС, акциза и пошлины товаров для фронта. Льготы будут действовать во время военного положения.
Верховная Рада Украины отменила пошлину и налог на добавленную стоимость на квадроциклы для фронта и комплектующие для БПЛА. Два законопроекта — №15463-1 и №15464-1 — были приняты в целом, сообщает УНН со ссылкой на заседание парламента 3 сентября.
Детали
Закон №15463-1 предусматривает освобождение импорта квадроциклов и мотовездеходов, предназначенных для Сил безопасности и обороны, на период действия военного положения от НДС и акцизного налога.
Также от НДС освобождаются комплектующие для производства военных беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы и разведки, оптико-электронных систем и приборов, оружия и боеприпасов.
В то же время закон №15464-1 предусматривает отмену ввозной пошлины для соответствующих категорий товаров. Речь идет о продукции и комплектующих для производства военных беспилотников, средств РЭБ и разведки, оптико-электронных систем и приборов.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который освобождает от налога на добавленную стоимость операции по поставке наземных роботизированных комплексов для нужд Сил обороны.