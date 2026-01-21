$43.180.08
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій12:13 • 1244 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Скандал у родині Бекхемів набирає обертів: з’явився свідок інциденту на весіллі Брукліна

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Старший син Девіда та Вікторії Бекхемів, Бруклін, заявив про складні стосунки з батьками. Він розповів, що мати зіпсувала його перший танець на весіллі.

Скандал у родині Бекхемів набирає обертів: з’явився свідок інциденту на весіллі Брукліна

Днями старший син Девіда та Вікторії Бекхемів заявив, що має складні стосунки із зірковими батьками. Чоловік додав, що більше не може мовчати. Ситуація навколо стосунків у родині Бекхемів отримала новий резонанс після публічних заяв Брукліна Бекхема щодо подій на його весіллі з Ніколою Пельтц. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Unilad.

Деталі

Водночас саме видання посилається на коментар людини, яка була присутня на святкуванні та публічно підтримала версію Брукліна.

Йдеться про весілля 2022 року, під час якого, за словами Брукліна, було порушено запланований сценарій першого танцю молодят.

Перед нашими 500 гостями на весіллі Марк Ентоні покликав мене на сцену, де за планом мав бути мій романтичний танець з дружиною, але замість цього моя мама чекала, щоб потанцювати зі мною… Вона танцювала зі мною дуже недоречно перед усіма. Я ніколи в житті не почувався таким приниженим і некомфортним

- заявив Бруклін, описуючи ситуацію.

Після розголосу цього випадку в соцмережах один із гостей заходу - партнер британського діджея Fat Tony Stavros Agapiou залишив коментар, у якому підтвердив слова Брукліна:

Я був там, і вона це зробила. Він каже правду

- така пролунала фраза.

Згодом цей коментар було видалено, однак пізніше з’явилася ще одна, більш стримана реакція.

Молодець, що нарешті висловився

- резюмував гість весілля.

Обговорення ситуації довкола зіркової не вщухає, а кожна нова деталь лише посилює припущення про глибокий розкол у стосунках Брукліна з батьками.

Нагадаємо

Колишній гравець збірної Англії з футболу Девід Бекхем уперше публічно висловився на тлі гучного конфлікту зі старшим сином Брукліном, який фактично заявив про розрив стосунків із батьками та повідомив, як вони втручалися у його життя.

Станіслав Кармазін

