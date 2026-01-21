Скандал у родині Бекхемів набирає обертів: з’явився свідок інциденту на весіллі Брукліна

Днями старший син Девіда та Вікторії Бекхемів заявив, що має складні стосунки із зірковими батьками. Чоловік додав, що більше не може мовчати. Ситуація навколо стосунків у родині Бекхемів отримала новий резонанс після публічних заяв Брукліна Бекхема щодо подій на його весіллі з Ніколою Пельтц. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Unilad.

Водночас саме видання посилається на коментар людини, яка була присутня на святкуванні та публічно підтримала версію Брукліна.

Йдеться про весілля 2022 року, під час якого, за словами Брукліна, було порушено запланований сценарій першого танцю молодят.

Перед нашими 500 гостями на весіллі Марк Ентоні покликав мене на сцену, де за планом мав бути мій романтичний танець з дружиною, але замість цього моя мама чекала, щоб потанцювати зі мною… Вона танцювала зі мною дуже недоречно перед усіма. Я ніколи в житті не почувався таким приниженим і некомфортним