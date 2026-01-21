Скандал в семье Бекхэмов набирает обороты: появился свидетель инцидента на свадьбе Бруклина

На днях старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм заявил, что у него сложные отношения со звездными родителями. Мужчина добавил, что больше не может молчать. Ситуация вокруг отношений в семье Бекхэмов получила новый резонанс после публичных заявлений Бруклина Бекхэма относительно событий на его свадьбе с Николой Пельтц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Unilad.

Детали

В то же время само издание ссылается на комментарий человека, который присутствовал на праздновании и публично поддержал версию Бруклина.

Речь идет о свадьбе 2022 года, во время которой, по словам Бруклина, был нарушен запланированный сценарий первого танца молодоженов.

Перед нашими 500 гостями на свадьбе Марк Энтони позвал меня на сцену, где по плану должен был быть мой романтический танец с женой, но вместо этого моя мама ждала, чтобы потанцевать со мной… Она танцевала со мной очень неуместно перед всеми. Я никогда в жизни не чувствовал себя таким униженным и некомфортным - заявил Бруклин, описывая ситуацию.

После огласки этого случая в соцсетях один из гостей мероприятия - партнер британского диджея Fat Tony Stavros Agapiou оставил комментарий, в котором подтвердил слова Бруклина:

Я был там, и она это сделала. Он говорит правду - такая прозвучала фраза.

Впоследствии этот комментарий был удален, однако позже появилась еще одна, более сдержанная реакция.

Молодец, что наконец высказался - резюмировал гость свадьбы.

Обсуждение ситуации вокруг звездной семьи не утихает, а каждая новая деталь лишь усиливает предположения о глубоком расколе в отношениях Бруклина с родителями.

Напомним

Бывший игрок сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм впервые публично высказался на фоне громкого конфликта со старшим сыном Бруклином, который фактически заявил о разрыве отношений с родителями и сообщил, как они вмешивались в его жизнь.