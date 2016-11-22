СК РФ звинуватив директора музею “Судацька фортеця” у перевищенні повноважень

Як зазначається у ЗМІ, 22 листопада у прес-службі підконтрольного Кремлю управління кримського Слідкому повідомили, що влітку 2016 року звинувачена розпорядилася, щоб підлеглі виконали будівельні роботи на території її приватного домоволодіння в робочий час.

Наголошується, що директор оплатила їхню роботу з фонду заробітної плати музею “Судацька фортеця” на загальну суму більш ніж 100 тисяч рублів.

У Слідчому комітеті додали, що в квітні цього року обвинувачена уклала фіктивний договір із родичем одного зі своїх співробітників із охорони об’єкта й матеріальних цінностей музею “Дача Функа”. Після того, як була проведена оплата з бюджетного фонду за нібито надані послуги, одержувач коштів передав їх у повному обсязі обвинуваченій.

Директор музею-заповідника звинувачується в перевищення посадових повноважень (ч. 1 ст. 286 КК Росії) і присвоєнні, вчиненому особою з використанням свого службового становища (ч. 3 ст. 160 КК Росії).

Посаду директора ГУП РК “Музей-заповідник “Судацька фортеця” на цей момент займає Раїса Новицька. Слідчі органи порушили кримінальну справу стосовно керівника музею-заповідника на початку листопада.