СК РФ обвинил директора музея "Судакская крепость" в превышении полномочий
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Директора музея-заповедника "Судакская крепость" в оккупированном Крыму обвинили в превышении должностных полномочий и использовании служебного положения, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
Как отмечается в СМИ, 22 ноября в пресс-службе подконтрольного Кремлю управления крымского Следкома сообщили, что летом 2016 года обвиняемая распорядилась, чтобы подчиненные выполнили строительные работы на территории ее частного домовладения в рабочее время.
Отмечается, что директор оплатила их работу из фонда заработной платы музея "Судакская крепость" на общую сумму более 100 000 рублей.
В Следственном комитете добавили, что в апреле этого года обвиняемая заключила фиктивный договор с родственником одного из своих сотрудников по охране объекта и материальных ценностей музея "Дача Функа". После того, как была проведена оплата с бюджетного фонда за якобы оказанные услуги, получатель средств передал их в полном объеме обвиняемой.
Директор музея-заповедника обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК России) и присвоении, совершенном лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК России).
Должность директора ГУП РК "Музей-заповедник" Судакская крепость "на данный момент занимает Раиса Новицкая. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении руководителя музея-заповедника в начале ноября.