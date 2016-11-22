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СК РФ обвинил директора музея "Судакская крепость" в превышении полномочий

Киев • УНН

 • 10643 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Директора музея-заповедника "Судакская крепость" в оккупированном Крыму обвинили в превышении должностных полномочий и использовании служебного положения, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

СК РФ обвинил директора музея "Судакская крепость" в превышении полномочий

Как отмечается в СМИ, 22 ноября в пресс-службе подконтрольного Кремлю управления крымского Следкома сообщили, что летом 2016 года обвиняемая распорядилась, чтобы подчиненные выполнили строительные работы на территории ее частного домовладения в рабочее время.

Отмечается, что директор оплатила их работу из фонда заработной платы музея "Судакская крепость" на общую сумму более 100 000 рублей.

В Следственном комитете добавили, что в апреле этого года обвиняемая заключила фиктивный договор с родственником одного из своих сотрудников по охране объекта и материальных ценностей музея "Дача Функа". После того, как была проведена оплата с бюджетного фонда за якобы оказанные услуги, получатель средств передал их в полном объеме обвиняемой.

Директор музея-заповедника обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК России) и присвоении, совершенном лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК России).

Должность директора ГУП РК "Музей-заповедник" Судакская крепость "на данный момент занимает Раиса Новицкая. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении руководителя музея-заповедника в начале ноября.

Украинские Национальные Новости

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