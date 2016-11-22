СК РФ пред’явив звинувачення адміністратору “спільноти смерті”
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Слідчий комітет Росії офіційно звинуватив адміністратора групи “В контакті”, в якій підлітків підбурювали до суїциду, Філіпа Будейкіна в доведенні до самогубства, передає УНН з посиланням на прес-службу СК РФ.
“Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Російської Федерації по місту Санкт-Петербургу Філіпу Будейкіну 1995 року народження пред’явлено звинувачення в скоєнні злочину, передбаченого ст. 110 КК РФ (доведення до самогубства). Обвинувачений від дачі показань відмовився”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, у результаті прийнятого комплексу заходів 16 листопада в Московській області слідчими СК Росії затриманий адміністратор однієї з “груп смерті” Ф.Будейкін, зареєстрований в мережі під псевдонімом “Філіп Лис”, який проживає в місті Солнечногорську Московської області.
Повідомляється, що Ф.Будейкіну обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.
Як повідомляв УНН, через участь у “спільноті смерті” російської соцмережі 15 підлітків вчинили самогубство.