СК РФ предъявил обвинения администратору "сообщества смерти"

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу Филиппу Будейкину 1995 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства). Обвиняемый от дачи показаний отказался", - говорится в сообщении.

Отмечается, в результате принятого комплекса мер 16 ноября в Московской области следователями СК России задержан администратор одной из "групп смерти" Ф.Будейкин, зарегистрированный в сети под псевдонимом "Филипп Лис", который проживает в городе Солнечногорске Московской области.

Сообщается, что Ф.Будейкину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщал УНН, из-за участия в "сообществе смерти" российской соцсети 15 подростков совершили самоубийство.