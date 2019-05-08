Сійярто поінформували про положення нового мовного закону України

“Зустріч Вишеградської групи у Братиславі проходила під знаком обговорення питань 10-річчя СхП, поглиблення взаємоді тощо”, — сказала вона.

Зеленко зазначила, що питання ухвалення мовного закону не перебувало на порядку денному цієї зустрічі.

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“Але у кулуарах зустрічі відбулась розмова заступника міністра закордонних справ Василя Бондара з очільником угорського зовнішньополітичного відомства Петером Сійярто, під час якої український дипломат поінформував його про основні положення нового (мовного — ред.) закону, запевнив, що цей закон не обмежуватиме використання мов національних меншин — навпаки, він гарантує права національних меншин на застосування мов відповідних нацменшин корінних народів, на здобуття дошкільної та початкової освіти державною мовою і мовою відповідних нацменшин, а також право на вивчення мов корінних народів у закладах загальної середньої середньої освіти. Було наголошено на тому, що особливості застосування мов національних меншин корінних народів буде визначено окремим законом, відповідно до зобов’язань України згідно з Європейською хартією регіональних мов”, — наголосила речниця.

Зі слів речниці, МЗС поінформувало угорську сторону також про те, що на виконання рекомендації Венеціанської комісії цей закон передбачає пролонгацію перехідного періоду застосування положень закону Україну про освіту для нацменшин, які навчаються офіційними мовами ЄС.

“Ми продовжуємо надалі взаємодіяти з нашими угорськими партнерами у тому числі з питань роз’яснення положень нового мовного закону і готові обговорювати всі його особливості під час подальших зустрічей та консультацій на двосторонньому рівні”, — додала вона.

Раніше глава МЗС Угорщини назвав закон про українську мову неприйнятним.