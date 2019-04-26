Клімкін говоритиме про мовний закон з Сіярто за два тижні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. За два тижні Міністр закордонних справ України Павло Клімкін говоритиме з угорським колегою Петером Сійярто про український закон про мову. Про це він заявив під час брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.
"Наші угорські партнери свідомо обрали лінію на конфронтацію. Я буду говорити з Пітером Сіярто про це у Брюсселі буквально за два тижні, коли буде міністерське засідання щодо СхП", - сказав міністр.
З його слів, цей закон важливий, але "його потрібно розуміти в сенсі української підтримки, а не обмеження чиїхось прав".
"Все що буде робитись, визначається Кабінетом міністрів України, і саме зараз визначається дуже публічна робота стосовно того, як закон має бути реалізований. Я вважаю, що потрібно йти далі і мати окремий закон про мови нацменшин", - зазначив він.
"Я думаю, ми з Угорщиною порозуміємось, але політичний меседж - я його очікував. У нас є непроста, але продуктивна мова з Угорщиною", - додав він.
Як повідомляв УНН, Глава МЗС Угорщини назвав закон про українську мову неприйнятним.