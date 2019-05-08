Сийярто проинформировали о положениях нового языкового закона Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Братиславе на встрече министров иностранных дел стран-участниц Вышеградской группы и инициативы "Восточное партнерство", главу МИД Венгрии Петера Сийярто проинформировали об основных положениях нового языкового закона Украины. Об этом во время брифинга в Киеве сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, передает корреспондент УНН.
"Встреча Вышеградской группы в Братиславе проходила под знаком обсуждения вопросов 10-летия ВП, углубление взаимодействия и т.д.", - сказала она.
Зеленко отметила, что вопрос принятия языкового закона не находился на повестке дня этой встречи.
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"Но в кулуарах встречи состоялась беседа заместителя министра иностранных дел Василия Бондаря с главой венгерского внешнеполитического ведомства Петером Сийярто, во время которой украинский дипломат проинформировал его об основных положениях нового (языкового - ред.) закона, заверил, что этот закон не будет ограничивать использование языков национальных меньшинств - наоборот, он гарантирует права национальных меньшинств на применение языков соответствующих меньшинств коренных народов, на получение дошкольного и начального образования на государственном языке и на языке соответствующих нацменьшинств, а также право на изучение языков коренных народов в учреждениях общего среднего среднего образования. Было отмечено, что особенности применения языков национальных меньшинств коренных народов будут определены отдельным законом, в соответствии с обязательствами Украины согласно Европейской хартии региональных языков", - отметила пресс-секретарь.
По словам пресс-секретаря, МИД проинформировал венгерскую сторону также о том, что во исполнение рекомендации Венецианской комиссии этот закон предусматривает пролонгацию переходного периода применения положений закона Украины об образовании для нацменьшинств, которые учатся официальными языками ЕС.
"Мы продолжаем в дальнейшем взаимодействовать с нашими венгерскими партнерами в том числе по вопросам разъяснения положений нового языкового закона и готовы обсуждать все его особенности во время дальнейших встреч и консультаций на двустороннем уровне", - добавила она.
Ранее глава МИД Венгрии назвал закон об украинском языке неприемлемым.