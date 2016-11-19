Ситуацію в Україні дестабілізують не агенти Кремля, а агенти власної кишені - нардеп

“Насправді, так звана „дестабілізація“ — це, по суті, дві або кілька олігархічних груп між собою борються: одні планували певні акції, можливо, а інші ставили на випередження і оголосили їх агентами Кремля, хоча насправді і ті й ті, на мою думку, це агенти своєї власної кишені, які працюють на самозбагачення, а не є агентами українського народу”, — сказав він.

“Я не вірю у так званий план „Шатун“, що це якісь кремлівські розробки. Я думаю, що це реакція СБУ на ті відомі більшості політиків певні плани окремих осіб щодо боротьби за владу всередині країни. Це вже, м’яко кажучи, підозріло, коли вже два тижні СБУ щось розповідає про кремлівські плани, а при цьому жодного навіть опосередкованого якогось кремлівського агента не затримано і не допитано”, — додав він.

Як повідомляв УНН, предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет зазначив, що Церква не підтримує рухи, спрямовані на дестабілізацію України. Про це він сказав під час зустрічі Президента України Петра Порошенка із представниками Всеукраїнської Ради церков та релігійних організацій подякував за молитву та дії, спрямовані на об’єднання українського народу.