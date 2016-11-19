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Ситуацию в Украине дестабилизируют не агенты Кремля, а агенты собственного кармана - нардеп

Ситуацию в Украине дестабилизируют не агенты Кремля, а агенты собственного кармана - нардеп

Киев • УНН

 • 17520 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Так называемый план "Шатун" - это реакция СБУ на известные большинству политиков определенные планы отдельных лиц по борьбе за власть внутри страны. Об этом в эфире "5 канала" заявил внефракционный народный депутат Юрий Левченко, передает УНН.

"На самом деле, так называемая" дестабилизация "- это, по сути, две или несколько олигархических групп между собой борются: одни планировали определенные акции, возможно, а другие ставили на опережение и объявили их агентами Кремля, хотя на самом деле и те и другие, по моему мнению, это агенты своего собственного кармана, работающие на самообогащение, а не являются агентами украинского народа ", - сказал он.

"Я не верю в так называемый план" Шатун ", что это какие-то кремлевские разработки. Я думаю, что это реакция СБУ на те известные большинству политиков определенные планы отдельных лиц по борьбе за власть внутри страны. Это уже, мягко говоря, подозрительно, когда две недели СБУ ничего не рассказывает о кремлевских планах, а при этом ни даже косвенного какого-то кремлевского агента не задержано и не допрошено ", - добавил он.

Как сообщал УНН, предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет отметил, что Церковь не поддерживает движения, направленные на дестабилизацию Украины. Об этом он сказал во время встречи Президента Украины Петра Порошенко с представителями Всеукраинского Совета церквей и религиозных организаций поблагодарил за молитву и действия, направленные на объединение украинского народа.

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