Ситуація з українцями, що застрягли в Туреччині: суд може переглянути заборону на виїзд громадян

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Так, зі слів дипломата, МЗС задіяло до вирішення ситуації із групою українських туристів в Туреччині посольство України в Анкарі. Одразу дві українські дипломатичні установи — посольство та консульство в Анталії — надають українцям консульську допомогу.

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“Дипломати домовилися із місцевим адвокатом про безкоштовну правову допомогу нашим туристам в контексті розгляду справи в суді. Нагадаю, що на час слідчих дій суд обрав їм запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Суд зможе переглянути заборону на виїзд із Туреччини після отримання результатів судмедекспертизи розтину тіла загиблого та предмета, яким було нанесено йому поранення”, — повідомив він.

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Ніколенко також зазначив, що українське посольство звернулося до МЗС Туреччини задля проведення оперативного та неупередженого слідства.

Крім того, консул України в Анталії запросив зустрічі із генеральним прокурором міста Фетхіє та керівництвом Управління судмедекспертизи. Вивчаються також можливості підтримки перебування українців на час слідчих дій.

“Хочу усіх заспокоїти, що наші дипломати не залишать українців в Туреччині напризволяще. Справа перебуває на особливому контролі керівництва МЗС України”, — додав Ніколенко.

Нагадаємо

Як стало відомо минулого тижня, українські туристи, які в середині жовтня прилетіли до Анталії та вирушили в похід по Лікійською стежкою, досі залишаються в Туреччині через розслідування, яке ведуть через загибель одного з учасників групи.

6 жовтня українська туристка Ірина Громико, яка входить до складу цієї групи повідомила на своїй сторінці у Facebook, що тіло померлого товариша передали в Україну. Його поховали 22 жовтня.

Також вона заявляла,що українське консульство на їх запити та прохання допомогти відповідало, що “в даному випадку допомога не передбачена законодавством” та на прохання робити запити, кажуть, що не можуть впливати на дії турецької сторони.

Згодом вона повідомила, що все ж таки з ними зв’язалися з консульства, та обіцяли з понеділка робити запити до Турецького суду щодо ходу справи.