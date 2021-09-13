Ситуація в ООС: від початку доби бойовики 4 рази порушили "режим тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Від початку доби, 13 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.
Деталі
Поблизу Зайцевого противник обстріляв позиції українських захисників із автоматичних станкових гранатометів та ручних протитанкових гранатометів.
Неподалік Верхньоторецького російські окупанти вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.
В напрямку Нью-Йорку збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з артилерійських систем калібру 122 мм.
В районі Золотого-4 окупанти відкривали вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.
“Бойових втрат серед українських воїнів немає. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК”, — йдеться в повідомленні.
В штабі додали, що піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 2,5 гектари території, передали на знищення 64 вибухонебезпечних предмети та повністю відновили 8 пошкоджених будинків.
Доповнення
Протягом минулої доби, 12 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню.
В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям. Троє захисників дістали осколкові поранення.