ООС: бойовики 10 разів порушили "режим тиші", є загиблий та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Протягом минулої доби, 12 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.
Деталі
Поблизу Нью-Йорка противник двічі обстріляв позиції українських захисників із станкових протитанкових гранатометів.
В напрямку Невельського збройні формування Російської Федерації вели вогонь із стрілецької зброї.
В районі населеного пункту Верхньоторецьке ворог два рази здійснював обстріли, застосовуючи протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
Неподалік Причепилівки російські окупанти двічі обстріляли наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.
В районі населених пунктів Катеринівка, Зайцеве та Золоте-4 найманці вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям. Троє захисників дістали осколкові поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан їхнього здоров’я — задовільний. “Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого”, — повідомили у штабі.
Ситуація від початку доби
Станом на 7 годину ранку, 13 серпня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
В районі населеного пункту Зайцеве російсько-окупаційні війська обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем.
Реакція української сторони
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Нагадаємо
Напередодні Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, коментуючи загострення ситуації на Донбасі, заявив, що українські військові постійно готуються до відбиття різних загроз, зокрема — повномасштабного вторгнення.