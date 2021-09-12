ЗСУ готуються до відбиття загрози повномасштабного вторгнення – Залужний

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“Ситуація в районі проведення ООС залишається під нашим повним контролем. Ворожі провокації є інструментом політичного тиску. Ми, як люди військові, на них не піддаємось. Натомість постійно готуємося до відбиття різних загроз, у тому числі й загрози повномасштабного вторгнення. Високий рівень наших бойових спроможностей поряд із готовністю суспільства до спротиву є гарантією стримування агресора і безпеки країни”, — написав він.

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Він констатував, що останнім часом фіксується збільшення кількості та інтенсивності порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків на Донбасі.

“Тільки від початку вересня ворог обстріляв наші позиції 59 разів, з них 19 із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. У їх наслідок один захисник України загинув, 13 отримали поранення, ще 8 бойові травмування. Щиро співчуваю близьким і рідним загиблого. На обстріли противника військовослужбовці Об’єднаних сил дають адекватну відповідь. За даними нашої розвідки, втрати ворога склали 6 убитими і 12 пораненими”, — зазначив головнокомандувач ЗСУ.

“Прикро, що сьогодні, у 20-ту річницю вшанування жертв терористичних нападів 11 вересня, Україна продовжує втрачати своїх захисників від рук терористів російських”, - додав Залужний.