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ВСУ готовятся к отражению угрозы полномасштабного вторжения - Залужный

Киев  •  УНН

 • 52909 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, комментируя обострение ситуации на Донбассе, заявил, что украинские военные постоянно готовятся к отражению различных угроз, передает УНН со ссылкой на сообщение Залужного в Facebook.

Цитата

“Ситуация в районе проведения ООС остается под нашим полным контролем. Вражеские провокации является инструментом политического давления. Мы, как люди военные, на них не поддаемся. Зато постоянно готовимся к отражению различных угроз, в том числе и угрозы полномасштабного вторжения. Высокий уровень наших боевых возможностей наряду с готовностью общества к сопротивлению является гарантией сдерживания агрессора и безопасности страны”, — написал он.

Детали

Он констатировал, что в последнее время фиксируется увеличение количества и интенсивности нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков на Донбассе.

“Только с начала сентября противник обстрелял наши позиции 59 раз, из них 19 из запрещенного минскими договоренностями вооружения. В их результате один защитник Украины погиб, 13 получили ранения, еще 8 боевые травмы. Искренне сочувствую близким и родным погибшего. На обстрелы противника военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ. По данным нашей разведки, потери врага составили 6 убитых и 12 раненых”, — отметил главнокомандующий ВСУ.

“Досадно, что сегодня, в 20-ю годовщину памяти жертв терактов 11 сентября, Украина продолжает терять своих защитников от рук террористов российских”, — добавил Залужный.

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