У вересні зросла кількість порушень режиму "тиші" на сході України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Від початку вересня російські бойовики обстріляли українські позиції 59 разів. Про це у Facebook повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує УНН.
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“Протягом останнього часу ми фіксуємо збільшення кількості та інтенсивності порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.
Тільки від початку вересня ворог обстріляв наші позиції 59 разів, із них 19 із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один захисник України загинув, 13 отримали поранення, ще 8 бойові травмування.
На обстріли противника військовослужбовці Об’єднаних Сил дають адекватну відповідь. За даними нашої розвідки, втрати ворога склали 6 убитими і 12 пораненими”, — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Протягом минулої доби, 10 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Від початку доби, 11 вересня, — два порушення, один загиблий, троє поранених.