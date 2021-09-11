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В сентябре увеличилось число нарушений режима "тишины" на востоке Украины

В сентябре увеличилось число нарушений режима "тишины" на востоке Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. С начала сентября русские боевики обстреляли украинские позиции 59 раз. Об этом в Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, информирует УНН.

Цитата

“В последнее время мы фиксируем увеличение количества и интенсивности нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

Только с начала сентября противник обстрелял наши позиции 59 раз, из них 19 с запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Один защитник Украины погиб, 13 получили ранения, еще 8 боевые травмы.

На обстрелы противника военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ. По данным нашей разведки, потери врага составили 6 убитых и 12 раненых”, — говорится в сообщении.

Напомним

За прошедшие сутки, 10 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. С начала суток, 11 сентября, — два нарушения, один погибший, трое раненых.

Украинские Национальные Новости

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