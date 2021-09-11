В сентябре увеличилось число нарушений режима "тишины" на востоке Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. С начала сентября русские боевики обстреляли украинские позиции 59 раз. Об этом в Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, информирует УНН.
Цитата
“В последнее время мы фиксируем увеличение количества и интенсивности нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.
Только с начала сентября противник обстрелял наши позиции 59 раз, из них 19 с запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Один защитник Украины погиб, 13 получили ранения, еще 8 боевые травмы.
На обстрелы противника военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ. По данным нашей разведки, потери врага составили 6 убитых и 12 раненых”, — говорится в сообщении.
Напомним
За прошедшие сутки, 10 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. С начала суток, 11 сентября, — два нарушения, один погибший, трое раненых.