ООС: від початку доби бойовики двічі обстріляли українських військових: є загиблий та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Протягом минулої доби, 10 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Від початку доби 11 вересня - 2 порушення, 1 загиблий, троє поранених. Про це повідомили у штабі ООС, передає УНН.
Зведення за 10 вересня
У районі населеного пункту Попасна окупанти тричі вели вогонь по позиціях наших захисників із автоматичних станкових гранатометів та мінометів 120 калібру.
Російські найманці обстріляли наші позиції біля Золотого-4 з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Поблизу Широкиного та Водяного російсько-окупаційні війська застосували гранатомети різних систем.
Крім того, на Луганщині та Донеччині зафіксовано проліт двох ворожих безпілотників типу “ОРЛАН-10” з перетином лінії розмежування.
На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Ситуація від початку доби
Станом на 7 годину ранку, 11 вересня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами.
В районі Новогнатівка ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм.
Поблизу Золотого-4 російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення несумісне з життям, ще троє військовослужбовців дістали осколкові поранення. “Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я середньої тяжкості. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого”, — повідомили у штабі.
Реакція української сторони
Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Нагадаємо
За добу на Донбасі ОБСЄ зафіксувала понад півтори тисячі порушень “режиму тиші”.