ООС: від початку доби бойовики двічі обстріляли українських військових: є загиблий та поранені

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Протягом минулої доби, 10 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Від початку доби 11 вересня - 2 порушення, 1 загиблий, троє поранених. Про це повідомили у штабі ООС, передає УНН.

Зведення за 10 вересня

У районі населеного пункту Попасна окупанти тричі вели вогонь по позиціях наших захисників із автоматичних станкових гранатометів та мінометів 120 калібру.

Російські найманці обстріляли наші позиції біля Золотого-4 з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Широкиного та Водяного російсько-окупаційні війська застосували гранатомети різних систем.

Крім того, на Луганщині та Донеччині зафіксовано проліт двох ворожих безпілотників типу “ОРЛАН-10” з перетином лінії розмежування.

На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Ситуація від початку доби

Станом на 7 годину ранку, 11 вересня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами.

В районі Новогнатівка ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм.

Поблизу Золотого-4 російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення несумісне з життям, ще троє військовослужбовців дістали осколкові поранення. “Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я середньої тяжкості. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого”, — повідомили у штабі.

Реакція української сторони

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо

За добу на Донбасі ОБСЄ зафіксувала понад півтори тисячі порушень “режиму тиші”.

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