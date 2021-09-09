За добу на Донбасі ОБСЄ зафіксувала понад півтори тисячі порушень “режиму тиші”
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. 7 вересня спостерігачі місії ОБСЄ на Донбасі організації зафіксували понад 1500 порушень режиму припинення вогню. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 8 вересня, пише УНН.
Деталі
Найбільше порушень припинення вогню, а саме 1090, зафіксували в Донецькій області. Майже всі вони сталися в районі н.п. Зернове. Чутно було 1000 пострілів і серій з великокаліберних кулеметів. Це може бути пов'язано з військовими навчаннями бойовиків, хочу на цій території це заборонено згідно з рішенням Тристоронньої контактної групи.
У Луганській області ОБСЄ зафіксувала 476 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 47 вибухів.
Всі порушення в Луганській області зафіксували в районі ділянки розведення біля Золотого.
Нагадаємо
Бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції, двоє військових отримали осколкові поранення.