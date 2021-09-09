За добу на Донбасі ОБСЄ зафіксувала понад півтори тисячі порушень “режиму тиші”

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17 березня, 19:38 • 89556 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 113870 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 169520 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 150197 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 150668 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160742 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 178116 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150145 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159283 перегляди

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Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. 7 вересня спостерігачі місії ОБСЄ на Донбасі організації зафіксували понад 1500 порушень режиму припинення вогню. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 8 вересня, пише УНН

Деталі

Найбільше порушень припинення вогню, а саме 1090, зафіксували в Донецькій області. Майже всі вони сталися в районі н.п. Зернове. Чутно було 1000 пострілів і серій з великокаліберних кулеметів. Це може бути пов'язано з військовими навчаннями бойовиків, хочу на цій території це заборонено згідно з рішенням Тристоронньої контактної групи.

У Луганській області ОБСЄ зафіксувала 476 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 47 вибухів.

Всі порушення в Луганській області зафіксували в районі ділянки розведення біля Золотого.

Нагадаємо

Бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції, двоє військових отримали осколкові поранення.

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