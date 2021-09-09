За добу на Донбасі ОБСЄ зафіксувала понад півтори тисячі порушень “режиму тиші”

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Найбільше порушень припинення вогню, а саме 1090, зафіксували в Донецькій області. Майже всі вони сталися в районі н.п. Зернове. Чутно було 1000 пострілів і серій з великокаліберних кулеметів. Це може бути пов'язано з військовими навчаннями бойовиків, хочу на цій території це заборонено згідно з рішенням Тристоронньої контактної групи.

У Луганській області ОБСЄ зафіксувала 476 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 47 вибухів.

Всі порушення в Луганській області зафіксували в районі ділянки розведення біля Золотого.

Нагадаємо

Бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції, двоє військових отримали осколкові поранення.