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Бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції: двоє військових отримали осколкові поранення

Бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції: двоє військових отримали осколкові поранення

Київ • УНН

 • 22983 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Бойовики на Донбасі здійснили обстріли позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", двоє військових отримали осколкові поранення, передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.

Деталі

Сьогодні, 8 вересня, збройні формування Російської Федерації вдалися до чергового порушення режиму припинення вогню та здійснили обстріли позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

У результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я захисників - середньої важкості.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил, додали у пресцентрі.

Нагадаємо

Протягом минулої доби, 7 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, є поранений.

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