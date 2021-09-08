Бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції: двоє військових отримали осколкові поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Бойовики на Донбасі здійснили обстріли позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", двоє військових отримали осколкові поранення, передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.
Деталі
Сьогодні, 8 вересня, збройні формування Російської Федерації вдалися до чергового порушення режиму припинення вогню та здійснили обстріли позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
У результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я захисників - середньої важкості.
Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил, додали у пресцентрі.
Нагадаємо
Протягом минулої доби, 7 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, є поранений.