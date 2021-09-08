ООС: бойовики 7 разів порушували “режим тиші”, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Протягом минулої доби, 7 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, є поранений. Про це УНН повідомили у пресслужбі ООС.
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У напрямку населеного пункту Залізне російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Зайцевого та Новомихайлівки окупанти застосували стрілецьку зброю. В районі населеного пункту ВОДЯНЕ ворог застосував гранатомети різних систем.
Біля Причепилівки та Новолуганського окупанти здійснили обстріли наших позицій з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Окрім того, російські найманці здійснили дистанційне мінування протипіхотними мінами ПОМ-2 ділянки місцевості біля населеного пункту Катеринівка.
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“В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я — задовільний. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь”, — повідомляють у штабі.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Станом на 7 годину ранку, 8 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Нагадаємо
Обстрілюючи околиці населеного пункту Катеринівка 7 вересня російські окупанти застосували міномети 82 калібру.