ООС: бойовики 7 разів порушували “режим тиші”

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Поблизу населеного пункту Зайцеве ворог обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. У напрямку Невельського російські окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу Новолуганського ворог відкривав провокаційний вогонь зі стрілецької зброї. Противник застосовував міномети 120 калібру, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберний кулемет по наших позиціях неподалік Золотого-4 та Новозванівки.

Обстрілюючи околиці населеного пункту Катеринівка російські окупанти застосували міномети 82 калібру.

Окрім того, на Донеччині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату невизначеного типу із перетином лінії розмежування, який здійснив скидання двох саморобних вибухових пристроїв.

Бойових втрат серед українських захисників немає.Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Нагадаємо

5 вересня на Донбасі зберігалася "тиша".