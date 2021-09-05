ООС: на Донбасі сьогодні зберігається "тиша"

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17 березня, 19:38 • 92223 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 116154 перегляди

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17 березня, 14:49 • 171146 перегляди

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17 березня, 13:49 • 151031 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 151305 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160961 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 178251 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 05:23 • 159309 перегляди

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Від початку цієї доби на Донбасі порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів не зафіксовано, передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.

Деталі

До операції Об’єднаних сил, в порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення, залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 1 гектар території, передали на знищення 43 вибухонебезпечні предмети та повністю відновили 8 пошкоджених будинків.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню", - додали у пресцентрі.

Нагадаємо

Протягом минулої доби, 4 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню.

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