ООС: бойовики двічі обстріляли українські позиції, є поранений

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У напрямку Старогнатівки російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Золотого-3 противник здійснив обстріли зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

“В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров’я — тяжкий”, — повідомили у штабі.

Реакція української сторони

На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Ситуація від початку доби

Станом на 7 годину ранку, 5 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

“Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, — резюмували у штабі.