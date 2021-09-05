ООС: бойовики двічі обстріляли українські позиції, є поранений

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США братиме участь в урегулюванні збройного конфлікту на Донбасі та поверненні анексованого Криму.
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Протягом минулої доби, 4 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.
Деталі
У напрямку Старогнатівки російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
Біля Золотого-3 противник здійснив обстріли зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
“В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров’я — тяжкий”, — повідомили у штабі.
Реакція української сторони
На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Ситуація від початку доби
Станом на 7 годину ранку, 5 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
“Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, — резюмували у штабі.
Нагадаємо
США братиме участь в урегулюванні збройного конфлікту на Донбасі та поверненні анексованого Криму.