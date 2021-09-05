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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 72198 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 109466 просмотра

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2 марта, 18:35 • 160540 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 131998 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 126178 просмотра

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ООС: боевики дважды обстреляли украинские позиции, есть раненый

ООС: боевики дважды обстреляли украинские позиции, есть раненый

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. За прошедшие сутки, 4 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Детали

В направлении Старогнатовки российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

У Золотого-3 противник совершил обстрелы со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

“В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — тяжелое”, — сообщили в штабе.

Реакция украинской стороны

На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Ситуация с начала суток

По состоянию на 7 часов утра, 5 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

“Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации”, — резюмировали в штабе.

Напомним

США будет участвовать в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе и возвращении аннексированного Крыма.

Украинские Национальные Новости

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