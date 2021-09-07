На Донбасі поранили українського військового
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. 7 вересня, збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Внаслідок чого поранено українського військового, інформують в ОТУ, пише УНН.
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В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.
Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Нагадаємо
Обстрілюючи околиці населеного пункту Катеринівка російські окупанти застосували міномети 82 калібру.