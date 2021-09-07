На Донбасі поранили українського військового

Деталі

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо

Обстрілюючи околиці населеного пункту Катеринівка російські окупанти застосували міномети 82 калібру.